Українського класичного не буде: визначились півфінальні пари Кубку України
Сьогодні, 3 квітня, в Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування півфінальних пар Кубку України з футболу-2024/2025.
До 1/2 фіналу турніру пробилися київське Динамо, донецький Шахтар, житомирське Полісся та чернівецька Буковина з Першої ліги.
Результати жеребкування півфіналів Кубку України
- Динамо Київ – Буковина (матч відбудеться у Чернівцях)
- Полісся – Шахтар (матч відбудеться у Житомирі)
Базовим днем проведення матчів 1/2 фіналу є 23 квітня.
Фінальний поєдинок Кубку України запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.
Номінальним господарем фіналу буде переможець пари Полісся – Шахтар.