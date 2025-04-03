Українського класичного не буде: визначились півфінальні пари Кубку України

Сьогодні, 3 квітня, в Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування півфінальних пар Кубку України з футболу-2024/2025.

До 1/2 фіналу турніру пробилися київське Динамо, донецький Шахтар, житомирське Полісся та чернівецька Буковина з Першої ліги.

Результати жеребкування півфіналів Кубку України

Динамо Київ – Буковина (матч відбудеться у Чернівцях)

Полісся – Шахтар (матч відбудеться у Житомирі)

Базовим днем проведення матчів 1/2 фіналу є 23 квітня.

Фінальний поєдинок Кубку України запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.

Номінальним господарем фіналу буде переможець пари Полісся – Шахтар.