Півфінал Кубку України-2024/25: онлайн-трансляція жеребкування

Сьогодні, 3 квітня, відбудеться жеребкування півфінальних пар Кубку України з футболу сезону-2024/25.

До цієї стадії турніру дійшли Буковина, Шахтар, Динамо та Полісся, які обіграли Вікторію, Олександрію, Рух та Верес відповідно.

Команди-учасниці півфіналу Кубку України дізнаються своїх наступних суперників шляхом жеребкування, церемонія якої розпочнеться о 14:00.

Онлайн-трансляція жеребкування півфіналу Кубку України-2024/25

Нагадаємо, що 4 березня Виконком УАФ визначив дату та місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Раніше стало відомо, що гол Олександра Зубкова вивів Трабзонспор у півфінал Кубку Туреччини