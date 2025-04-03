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Півфінал Кубку України-2024/25: онлайн-трансляція жеребкування

Олексій Погорелов — 3 квітня 2025, 07:10
Півфінал Кубку України-2024/25: онлайн-трансляція жеребкування
Кубок України
УПЛ

Сьогодні, 3 квітня, відбудеться жеребкування півфінальних пар Кубку України з футболу сезону-2024/25.

До цієї стадії турніру дійшли Буковина, Шахтар, Динамо та Полісся, які обіграли Вікторію, Олександрію, Рух та Верес відповідно.

Команди-учасниці півфіналу Кубку України дізнаються своїх наступних суперників шляхом жеребкування, церемонія якої розпочнеться о 14:00.

Онлайн-трансляція жеребкування півфіналу Кубку України-2024/25

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Нагадаємо, що 4 березня Виконком УАФ визначив дату та місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Раніше стало відомо, що гол Олександра Зубкова вивів Трабзонспор у півфінал Кубку Туреччини

Буковина Динамо Київ Кубок України Україна Шахтар Донецьк Полісся Житомир

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