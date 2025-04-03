Піхальонок: Вирішальний відрізок вже почався, кожна гра – як фінал

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок розповів, що команда вже зайшла у вирішальний відрізок сезону і "біло-синім" необхідно здобувати результат у кожній грі.

Слова голкіпера передає пресслужба клубу.

"Вирішальний відрізок вже давно почався, у нас кожна гра – як фінал. Потрібно дивитися лише на себе і йти від матчу до матчу. Наш наступний суперник Лівий Берег. На кожну команду слід налаштовуватися, як на Шахтар, тоді буде й результат", – сказав Піхальонок.

Нагадаємо, напередодні Піхальонок забив у ворота Руха та допоміг Динамо вийти у півфінал Кубку України. Вже визначився суперник киян на цій стадії.

Також Динамо йде на першому місці в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25, маючи за 22 тури 54 очка. Підопічні Олександра Шовковського випереджають другу Олександрію на 4 пункти, а Шахтар відстає від киян на 10 балів, проте має ще гру в запасі.