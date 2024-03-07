Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну

Джерело - Чемпіон.
Футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик зустрівся з українським хлопчиком, який був змушений переїхати до Англії після початку повномасштабної війни.
13-річний Павло, який до 24 лютого 2022-го жив у Києві, написав листа гравцеві збірної України, зазначивши, що вболіває за його клуб, а також раніше грав на його позиції.
Мудрик відповів юному фану своїм листом. А невдовзі Михайло і Павло зустрілися на корті, де разом змогли присвятити трохи часу спільному захопленню - грі в теніс. Як зізнався Мудрик опісля, суперник виявився занадто сильним.
Англійська Прем'єр-ліга висвітила деталі історії у своїх офіційних соцмережах.
Відео
In 2022, Pasha had to leave Ukraine and his father to move to the UK.— Premier League (@premierleague) March 7, 2024
He found comfort in sport, and in particular cheering on compatriot Mykhailo Mudryk.
Upon hearing Pasha’s story, the @ChelseaFC forward organised a very special surprise 💙 pic.twitter.com/GR1UMn4d4o
Нагадаємо, в цьому сезоні Мудрик зіграв за Челсі у 28 матчах, у яких забив 5 м’ячів та віддав 2 асисти.
На початку лютого 23-річний вінгер "синіх" провів свій перший гол у 2024 році. Михайло останнім часом втратив місце у стартовому складі, а після фінального матчу Кубку Ліги проти Ліверпуля відомий екснападник Астон Вілли у соцмережах поглумився над українцем.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua