Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну

Футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик зустрівся з українським хлопчиком, який був змушений переїхати до Англії після початку повномасштабної війни.

13-річний Павло, який до 24 лютого 2022-го жив у Києві, написав листа гравцеві збірної України, зазначивши, що вболіває за його клуб, а також раніше грав на його позиції.

Мудрик відповів юному фану своїм листом. А невдовзі Михайло і Павло зустрілися на корті, де разом змогли присвятити трохи часу спільному захопленню - грі в теніс. Як зізнався Мудрик опісля, суперник виявився занадто сильним.

Англійська Прем'єр-ліга висвітила деталі історії у своїх офіційних соцмережах.

In 2022, Pasha had to leave Ukraine and his father to move to the UK.



He found comfort in sport, and in particular cheering on compatriot Mykhailo Mudryk.



Upon hearing Pasha’s story, the @ChelseaFC forward organised a very special surprise 💙 pic.twitter.com/GR1UMn4d4o