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Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну

Зворушлива зустріч двох земляків за кордоном
Сьогодні 17:01 Андрій Дунець 156 0
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик зустрівся з українським хлопчиком, який був змушений переїхати до Англії після початку повномасштабної війни.

13-річний Павло, який до 24 лютого 2022-го жив у Києві, написав листа гравцеві збірної України, зазначивши, що вболіває за його клуб, а також раніше грав на його позиції.

Мудрик відповів юному фану своїм листом. А невдовзі Михайло і Павло зустрілися на корті, де разом змогли присвятити трохи часу спільному захопленню - грі в теніс. Як зізнався Мудрик опісля, суперник виявився занадто сильним.

Англійська Прем'єр-ліга висвітила деталі історії у своїх офіційних соцмережах.

Відео

Нагадаємо, в цьому сезоні Мудрик зіграв за Челсі у 28 матчах, у яких забив 5 м’ячів та віддав 2 асисти. 

На початку лютого 23-річний вінгер "синіх" провів свій перший гол у 2024 році. Михайло останнім часом втратив місце у стартовому складі, а після фінального матчу Кубку Ліги проти Ліверпуля відомий екснападник Астон Вілли у соцмережах поглумився над українцем.

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