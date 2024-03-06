Челсі не планує продавати Мудрика цього літа

Челсі не продаватиме українського вінгера Михайла Мудрика у цьогорічне літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Немає жодного натяку, що англійський клуб збирається позбутися Мудрика чи Рахіма Стерлінга цього літа. Обидва гравці повністю віддані "пенсіонерам".

Італійський інсайдер Фабріціо Романо раніше сказав, що український вінгер повністю сфокусований на Челсі і не має жодних планів на літо.

У цьому сезоні у складі лондонців Мудрик зіграв у 28 матчах, в яких забив 5 м’ячів та віддав 2 асисти.

Лондонський клуб слідкує за 21-річним гравцем Атлетика Ніко Вільямсом. Він може зіграти на позиції Мудрика.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Де Дзербі виявляють Челсі та Барселона.