Челсі - Ліверпуль 0:1: огляд матчу

Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Челсі Михайла Мудрика зазнав поразки від Ліверпуля у фінальному матчі Кубку Англійської футбольної ліги.

Український вінгер лондонців Михайло Мудрик вийшов на заміну на 90 хвилині матчу.

Кубок Англійської футбольної ліги

Фінал, 25 лютого

Челсі - Ліверпуль 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 118 ван Дейк

Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі виплатить футболістам першої команди колективний бонус у разі перемогу в Кубку англійської ліги.

Нагадаємо футболіст збірної України та Челсі Михайло Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

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