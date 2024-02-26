Челсі - Ліверпуль 0:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Челсі Михайла Мудрика зазнав поразки від Ліверпуля у фінальному матчі Кубку Англійської футбольної ліги.
Український вінгер лондонців Михайло Мудрик вийшов на заміну на 90 хвилині матчу.
Кубок Англійської футбольної ліги
Фінал, 25 лютого
Челсі - Ліверпуль 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - 118 ван Дейк
Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі виплатить футболістам першої команди колективний бонус у разі перемогу в Кубку англійської ліги.
Нагадаємо футболіст збірної України та Челсі Михайло Мудрик передав українським військовим 50 дронів.
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