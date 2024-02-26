Агбонлахор: Я б не довірив Мудрику набирати мою ванну

Габріель Агбонлахор прокоментував гру Михайла Мудрика

Вінгера Челсі Михайла Мудрика зіграв поганий матч проти Ліверпуля (0:1) у фіналі Кубка англійської ліги.

Про це повідомив колишній нападник Астон Вілли та збірної Англії Габріель Агбонлахор.

Українець з’явився на полі 90-й хвилині гри. Його невпевнені дії дозволили Ліверпулю забити єдиний гол у матчі.

"Я б не довірив Мудрику набирати мою ванну", — заявив Агбонлахор.

Відзначимо, що це вже не перше зауваження Агбонлахора щодо Мудрика. На початку лютого британець вказав на відсутність футбольного інтелекту в українця.

Раніше стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги.