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Агбонлахор: Я б не довірив Мудрику набирати мою ванну

Габріель Агбонлахор прокоментував гру Михайла Мудрика
Сьогодні 14:55 255 0
Агбонлахор: Я б не довірив Мудрику набирати мою ванну
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - talksport.com.

Вінгера Челсі Михайла Мудрика зіграв поганий матч проти Ліверпуля (0:1) у фіналі Кубка англійської ліги.

Про це повідомив колишній нападник Астон Вілли та збірної Англії Габріель Агбонлахор.

Українець  з’явився на полі 90-й хвилині гри. Його невпевнені дії дозволили Ліверпулю забити єдиний гол у матчі.

"Я б не довірив Мудрику набирати мою ванну", — заявив Агбонлахор.

Відзначимо, що це вже не перше зауваження Агбонлахора щодо Мудрика. На початку лютого британець вказав на відсутність футбольного інтелекту в українця.

Раніше стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги.

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