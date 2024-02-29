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Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році

Дуже потрібний момент для українця
Сьогодні 00:23 Андрій Дунець 724 0
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році
#Кубок Англії, #Лідс, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик відзначився забитим м'ячем за Челсі в матчі 5-го раунду Кубку Англії проти Лідса.

На 37-й хвилині вінгер "синіх" вдало відгукнувся у штрафному майданчику суперника на пас Рахіма Стерлінга і завдав результативного удару з-під захисника гостей.

Відео

В підсумку Челсі переміг із рахунком 3:2. У чвертьфіналі лондонці зустрінуться з лідером Чемпіоншипа — Лестер Сіті.

Слід зазначити, що цей гол став першим для Мудрика у 2024 році. Михайло останнім часом втратив місце у стартовому складі, а перед фінальним матчем Кубку Ліги проти Ліверпуля українець мав невтішну серію із трьох поспіль "повних матчів" на лавці.

Нагадаємо, після недільної гри проти "червоних", у якій ексгравець Шахтаря з'явився на полі в кінці основного часу, колишній нападник Астон Вілли у соцмережах поглумився над 23-річним футболістом.

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