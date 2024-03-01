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Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю

Цікаво, що Андрєй грав проти ексросіянина, який теж має слабкі нерви
Сьогодні 18:58 Андрій Дунець 448 0
Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю
#Рубльов

Джерело - Чемпіон.

Російський тенісист Андрєй Рубльов (5) був дискваліфікований із турніру категорії ATP 500 у Дубаї в кінці півфінального матчу проти Алєксандра Бубліка (23) з Казахстану.

Після програного 11-го гейму вирішальної третьої партії (рахунок став 6:5 на користь Бубліка) Рубльов визвірився на лінійного суддю, оскільки був упевнений, що той не зафіксував явний аут після одного з ударів суперника.

Відео

Як відомо, Андрєй має нестійку психіку й регулярно під час матчів зривається на вболівальників, суддів і навіть своїх опонентів. Наприклад, у грудні минулого року він переплутав вишку арбітра з пальмою й вирішив вилізти на неї. А раніше, на Підсумковому турнірі, послав фаната перед виконанням подачі.

Цікаво, що Бублік (колишній росіянин) теж має слабкі нерви. Зокрема, на US Open-2023 він під час гри назвав свого іменитого суперника інвалідом.

В іншому півфіналі ще один росіянин Данііл Мєдвєдєв (4) протистоїть французові Юґо Юмберу (18). Фінал турніру запланований на суботу, 2 березня.

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