Російський тенісист Андрєй Рубльов (5) був дискваліфікований із турніру категорії ATP 500 у Дубаї в кінці півфінального матчу проти Алєксандра Бубліка (23) з Казахстану.

Після програного 11-го гейму вирішальної третьої партії (рахунок став 6:5 на користь Бубліка) Рубльов визвірився на лінійного суддю, оскільки був упевнений, що той не зафіксував явний аут після одного з ударів суперника.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY