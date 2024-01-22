Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму

А могло бути українське дербі у чвертьфіналі...

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна не стримала сліз після того, як знялася з матчу 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2024 проти чешки Лінди Носкової через проблеми зі спиною.

Йдучи з корту, українка дала волю емоціям...

Трибуни Margaret Court Arena шанобливими аплодисментами провели Еліну.

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A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024

Нагадаємо, Світоліна взяла медичний тайм-аут після 2-го гейму, а припинила участь у грі після наступного - програного на своїй подачі.

Наступною суперницею Носкової буде інша українка Даяна Ястремська, яка саме тими хвилинами обігрувала 2-разову чемпіонку турніру - білоруску Вікторію Азаренко.

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