Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна не стримала сліз після того, як знялася з матчу 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2024 проти чешки Лінди Носкової через проблеми зі спиною.
Йдучи з корту, українка дала волю емоціям...
Трибуни Margaret Court Arena шанобливими аплодисментами провели Еліну.
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A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024
Linda Noskova advances to the quarterfinals.
Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX
Нагадаємо, Світоліна взяла медичний тайм-аут після 2-го гейму, а припинила участь у грі після наступного - програного на своїй подачі.
Наступною суперницею Носкової буде інша українка Даяна Ястремська, яка саме тими хвилинами обігрувала 2-разову чемпіонку турніру - білоруску Вікторію Азаренко.
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