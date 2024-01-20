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Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open

Впевнене закінчення чудової гри від українки!
Сьогодні 15:18 Андрій Дунець 403 0
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
#Australian Open, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна поставила ефектну крапку в матчі третього кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024 проти швейцарки Вікторії Голубич.

Українка виглядала дуже переконливо - Еліні знадобилося трохи більше за годину, аби перемогти свою суперницю з рахунком 6:2, 6:3.

Останній удар у поєдинку Світоліна виконала у стилі "сьорв-енд-воллей", пробивши смешем прямісінько під задню лінію.

Відео

А опісля написала на камері "Ukraine":

Суперницею українки по 1/8 фіналу буде чешка Лінда Носкова (50), яка сьогодні сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу Іґу Швьонтек.

Нагадаємо, до 4-го кола змагань у Мельбурні пробилися також Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Світоліна: Моя мета — повернутися до топ-10 світового рейтингу

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