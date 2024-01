Світоліна через травму не змогла дограти матч проти Носкової в 4 колі Australian Open-2024

Еліна Світоліна провела лише 3 гейми в матчі 4-го кола Australian Open-2024 проти чешки Лінди Носкової. Завадила продовжити боротьбу травма спини.

Після 2-го гейму українка взяла медичний тайм-аут, однак через кілька хвилин знялася з гри.

Та не змогла втримати сліз...

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX