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Емоції дня: Костюк розплакалася після важкої перемоги в 2-му колі Australian Open

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Емоції дня: Костюк розплакалася після важкої перемоги в 2-му колі Australian Open
#Australian Open, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк дала волю емоціям після останнього розіграшу матчу другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024 проти бельгійки Елізе Мертенс.

Перемігши на тайбрейку третьої партії українка застрибала, розплакалась від радості й випустила ракетку з рук. І лише трохи отямившись від напливу позитивних переживань, пішла до сітки, аби подякувати суперниці за гру.

Відео

Марта перевернула хід зустрічі після поразки в першому сеті - 5:7, 6:1, 7:6(6).

А в інтерв'ю на корті зазначила, що намагається бути схожою на Карлоса Алькараса.

Наступною суперницею Костюк стане "нейтралка" Еліна Аванєсян.

Інша українка, що грала цього дня в одиночному розряді, Леся Цуренко, теж змогла пройти свою суперницю, а в 3-му раунді зіграє проти 2-ї ракетки світу, фанатки лукашенка Аріни Сабалєнки.

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