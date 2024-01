Емоції дня: Костюк розплакалася після важкої перемоги в 2-му колі Australian Open

Марта Костюк дала волю емоціям після останнього розіграшу матчу другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024 проти бельгійки Елізе Мертенс.

Перемігши на тайбрейку третьої партії українка застрибала, розплакалась від радості й випустила ракетку з рук. І лише трохи отямившись від напливу позитивних переживань, пішла до сітки, аби подякувати суперниці за гру.

Марта перевернула хід зустрічі після поразки в першому сеті - 5:7, 6:1, 7:6(6).

А в інтерв'ю на корті зазначила, що намагається бути схожою на Карлоса Алькараса.

Marta Kostyuk says she’s trying to look like Alcaraz on court



“Your shot making tonight was sublime.. We were in awe of your court coverage.”



Marta: “I think I try to look like Carlos.” 😂 pic.twitter.com/PEHf7YiuHI