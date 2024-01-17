Емоції дня: Костюк розплакалася після важкої перемоги в 2-му колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк дала волю емоціям після останнього розіграшу матчу другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024 проти бельгійки Елізе Мертенс.
Перемігши на тайбрейку третьої партії українка застрибала, розплакалась від радості й випустила ракетку з рук. І лише трохи отямившись від напливу позитивних переживань, пішла до сітки, аби подякувати суперниці за гру.
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Марта перевернула хід зустрічі після поразки в першому сеті - 5:7, 6:1, 7:6(6).
А в інтерв'ю на корті зазначила, що намагається бути схожою на Карлоса Алькараса.
Marta Kostyuk says she’s trying to look like Alcaraz on court— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 17, 2024
“Your shot making tonight was sublime.. We were in awe of your court coverage.”
Marta: “I think I try to look like Carlos.” 😂 pic.twitter.com/PEHf7YiuHI
Наступною суперницею Костюк стане "нейтралка" Еліна Аванєсян.
Інша українка, що грала цього дня в одиночному розряді, Леся Цуренко, теж змогла пройти свою суперницю, а в 3-му раунді зіграє проти 2-ї ракетки світу, фанатки лукашенка Аріни Сабалєнки.
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