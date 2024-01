Ястремська перемогла Азаренко та вийшла в 1/4 фіналу Australian Open-2024

Даяна Ястремська (93) у 4-му колі Australian Open у двох сетах перемогла представницю країни-агресорки вікторію азаренко (22) та вийшла в 1/4 фіналу.

Матч тривав 2 години 10 хвилин. Ястремська 5 разів подала навиліт і зробила 6 подвійних помилок. В активі одеситки 5 реалізованих брейк-пойнтів із 11.

From qualifying to QUARTERFINALS 🙌@D_Yastremska delivers her best-ever Grand Slam result!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/wCR1plg9Ea