Інстаграм допоміг Мудрику стати відомим на увесь світ, він же може зіпсувати його кар'єру, як мінімум у збірній

Джерело - Чемпіон.

"Ти знаєш, Ллойде. Тільки я подумаю, що ще тупішим бути ти вже не можеш, ти йдеш і робиш щось таке... що повертає тобі твоє добре ім'я!!!"

Кінофільм "Тупий та ще тупіший"

Цими днями український інформаційний простір сколихнула новина про походеньки футболіста збірної України Михайла Мудрика.

Передісторія

За останні пів року ЗМІ уже не раз помічали певний зв'язок між Михайлом Мудриком і моделлю та блогеркою Віолеттою Грачовою. Здавалося б, нічого поганого - молодий успішний футболіст-мільйонер може собі дозволити. І має на це повне право, якби не одне але - Віолетта Грачова - росіянка, що, як ми вже знаємо, не заважає Мудрику - футболісту національної збірної України.

Напередодні матчів збірної України небайдужі користувачі інстаграма помітили в коментарях переписку футболіста з моделлю. Під фото росіянки на мосту через Сену поблизу Ейфелевої вежі Мудрик запросив зустрітися на тому ж місці. Дівчина відповіла багатозначним емодзі.

Зустрілися?

А вже після вояжу українського футболіста до національної збірної та після розгромної поразки Челсі в 13 турі АПЛ від Ньюкасла (4:1) в сторіз Мудрика та Грачової з'явилися майже однакові відео з краєвидами Парижа, відзняті з вертольота. Портал sportnews.com.ua навіть ідентифікував одну з будівель - Allianz trade.

будівля Allianz trade

Будівля Allianz trade

Можливо, це лише випадковий збіг обставин, навіть попри те, що надто багато цих самих обставин, але диму без вогню не буває...

Віолетта Грачова

Судячи з інстаграма, в якому у неї понад 600 тис. підписників, дівчина мешкає в Дубаї, проте дуже багато подорожує. У профілі вказано, що вона фітнес-модель.

За повідомленнями російських ЗМІ, раніше Віолетта "успішно" зустрічалася з норвежцем Норманном, який грав у московському Динамо та гравцем Зєніта Андрєєм Мостовим. Цікава тенденція...

Інстаграм

Уся кар'єра футболіста пов'язана з цією соціальною мережею, багато в чому, саме завдяки їй він і отримав всесвітню відомість. Проте, останнім часом Михайло з дивовижною регулярністю потрапляє в скандальні ситуації, про які ми писали ТУТ, ТУТ, ТУТ і ТУТ.

Вочевидь, ніхто не зможе заборонити Мудрику робити те, що він робить, але українське суспільство обурює факт публічної площини поведінки футболіста. Публічна поведінка гравця національної збірної України. Під час війни!

Чи то через вік, чи то через інші причини, але публічна поведінка Мудрика викликає безліч питань, а сам футболіст постає як недалекоглядний. Але цілком очевидно, що поряд із ним немає людини, яка б підказала, як можна робити, а як ні... Хоча б у контексті репутації в очах земляків, багато з яких зараз боронять українську незалежність...

Замість постскриптуму

І наостанок слід нагадати, що футболіст Михайло Мудрик, як і деякі його партнери по збірній, не повернулися вчасно в Україну, як того вимагає дозвіл на виїзд. Також за інформацією ЗМІ, разом із Мудриком кордон перетнув і його особистий фітнес-тренер. Але це зовсім інша історія, яка, можливо, у майбутньому отримає своє продовження.

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