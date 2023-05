Американський блогер жорстко розніс Мудрика за висміювання дідуся у спортзалі

Відомий фітнес-тренер та блогер Джоуї Сволл висловився щодо недавнього відео, яке опублікував Михайло Мудрик в Instagram.

У тому сторіз вінгер Челсі акцентував на літньому чоловікові, який займався в тренажерному залі, під час чого в нього з-під одягу трішки стирчала п'ята точка. Мудрику здалось це кумедним, а Сволла обурила така поведінка українця.

Either help him or mind your own business but put your damn phone away! pic.twitter.com/cyOAgNyxIi