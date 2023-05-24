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Американський блогер жорстко розніс Мудрика за висміювання дідуся у спортзалі

Новий медійний скандал для Михайла
Сьогодні 20:05 Андрій Дунець 307 0
Американський блогер жорстко розніс Мудрика за висміювання дідуся у спортзалі
#Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Відомий фітнес-тренер та блогер Джоуї Сволл висловився щодо недавнього відео, яке опублікував Михайло Мудрик в Instagram.

У тому сторіз вінгер Челсі акцентував на літньому чоловікові, який займався в тренажерному залі, під час чого в нього з-під одягу трішки стирчала п'ята точка. Мудрику здалось це кумедним, а Сволла обурила така поведінка українця.

"Отже, ви бачите цього чоловіка в спортзалі, який наполегливо працює, намагається стати кращим, із тренером. Він у незручній ситуації, коли, так, він трохи оголився. І ви вирішуєте: "А давайте я зніму це на відео і викладу в соціальні мережі, щоб висміяти його". Все заради уваги! Справді? Вибачте за нецензурну лексику, але що в біса з тобою не так? Ти – професіональний футболіст, граєш за Челсі в Прем'єр-лізі! Ти справді хочеш так представляти себе і свою команду?" – емоційно заявив американець.

Відео реакції Сволла

Це не перший медійний скандал, у який потрапляє Мудрик в Англії. В січні цього року Футбольна асоціація відкривала розслідування щодо футболіста на ґрунті расизму через старе відео у Tik Tok, де Михайло вживав неполіткоректне слово, що позначає темношкірих. А пізніше українець закрив коментарі у своєму Instagram після невдалого матчу.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Мудрик змарнував супермомент наприкінці гри проти Манчестер Сіті.

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