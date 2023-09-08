Мудрик різко відреагував на прохання вболівальника збірної України про автограф - ВІДЕО

Нерви перед відповідальними матчами за національну команду?

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик досить різко відреагував на прохання українського вболівальника про автограф чи фото.

Відповідний відеозапис опублікував користувач Тік Ток під псевдонімом @markiian_kulyk.

"Можете нормально попросити, а не сувати мені його в лице?" - сказав атакувальний футболіст збірної України.

Відео

Нагадаємо, футболісти збірної України зараз перебувають у польському Вроцлаві, де 9 вересня повинні зіграти матч відбору на Євро-2024 проти Англії.

Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Після цього "синьо-жовті" поїдуть на міланський Сан-Сіро для зустрічі 12 вересня зі збірною Італії.

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