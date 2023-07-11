Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри

Михайло продовжує не цуратись неприємних діалогів із вболівальниками в інстаграмі

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик у пасивно-агресивній манері відповів на критику одного з англомовних любителів футболу в коментарях під свіжим відео у своєму Instagram.

Кліп містив нарізку вдалих дій вінгера Челсі на молодіжному Євро-2023, де він у складі збірної України U-21 дійшов до півфіналу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МM (@mmudryk10)

Один із критиків написав:

"Брате, навчись розвертатись на 360 градусів із м'ячем - це допоможе тобі змінити напрямок та бути непередбачуваним. Бігти з м'ячем в одному напрямку - недостатньо добре. Підказка..."

На що Мудрик відповів:

"Чому ти досі не виграв Золотий м'яч?"

Скріншот діалогу

Мудрик не вперше заходить у коментарі для спілкування з підписниками. Зокрема, минулого місяця він попросив нахабного фаната перейти на українську мову.

Додамо, що на Євро-2023 U-21 Михайло через пошкодження зіграв лише два матчі (проти Франції у чвертьфіналі та Іспанії у півфіналі), але був чи не найкориснішим на полі, відзначившись у кожній з ігор гольовою передачею, а також один раз заробив пенальті.

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