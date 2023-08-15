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Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту

Мініконфлікт має невеличку передісторію
Сьогодні 05:46 Андрій Дунець 3209 0
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик укотре вступив у не зовсім приязний діалог з уболівальником на теренах Instagram.

Цього разу приводом стали слова футболіста в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир про те, як він допоміг хулігану, який світив йому лазером в обличчя під час матчу, уникнути в'язниці.

"Коли він сидів у ізоляторі, мені дзвонили та питали: "Що робити? Ти зараз вирішуєш, що робити з ним". Чи його посадити, може, на місяць, щось таке... Я сказав: "Та можете його просто відпустити". Просто так вирішив, нехай відпускають", – розповів у відео Мудрик.

Цю історію в Instagram також поширив популярний паблік Брутальний футбол. Один із підписників засумнівався у правдивості слів українського вінгера Челсі, висміявши їх. На цей сарказм поквапився відповісти сам Михайло, несподівано зробивши відсилання на особисту зустріч із даним уболівальником.

З'ясувалося, що цей фанат бачився з Мудриком на останньому Вімблдоні. У профілі навіть є відповідні фото з півфінального матчу Еліни Світоліної.

На коментар Мудрика користувач під псевдонімом "o2_oleg", зі свого боку, відреагував уже набагато приязніше, подякувавши зірковому гравцеві за підписану футболку.

Слід нагадати, що це далеко не перший випадок, коли Мудрик "приходить у коментарі" та вступає в суперечку з фанами. Наприклад, минулого місяця 22-річний футболіст збірної України зухвало відповів дописувачу в соцмережах на зауваження щодо своєї гри.

Додамо, що в нещодавньому центральному матчі Англійської Прем'єр-ліги українець на останніх хвилинах не використав чудову нагоду вирвати для Челсі перемогу над Ліверпулем.

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