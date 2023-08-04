Костюк феноменальним ударом завершила матч проти шостої ракетки світу - ВІДЕО

Це була друга перемога для Марти в кар'єрі над представницею чільної десятки рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) обіграла француженку Каролін Гарсію (6) у другому колі турніру Mubadala Citi DC Open - WTA 500 у Вашингтоні з рахунком 6:2, 6:3.

Поєдинок завершився ефектним розіграшем - Гарсія необачно вийшла до сітки, пропустивши грамотний удар суперниці у вільну зону.

Після цього Марта вибухнула позитивними емоціями. Не дивно, адже дана звитяга стала для Костюк лише другою над представницями першої десятки світового рейтингу.

Відео

What a way to seal it 😮‍💨@marta_kostyuk knocks out world No.6 Garcia 6-2, 6-3 to set up a QF clash with Samsonova!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/LP4LOONImu — Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) August 3, 2023

Нагадаємо, що в матчі першого кола Костюк, продемонструвавши неабияку реакцію, довела опонентку до нервового сміху.

В 1/4 фіналу Марта зіграє проти незручної для себе росіянки Людміли Самсонової (18).

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