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Костюк феноменальним ударом завершила матч проти шостої ракетки світу - ВІДЕО

Це була друга перемога для Марти в кар'єрі над представницею чільної десятки рейтингу WTA
Сьогодні 01:57 Андрій Дунець 152 0
Костюк феноменальним ударом завершила матч проти шостої ракетки світу - ВІДЕО
#Марта Костюк, #Mubadala Citi DC Open - WTA 500, #Каролін Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) обіграла француженку Каролін Гарсію (6) у другому колі турніру Mubadala Citi DC Open - WTA 500 у Вашингтоні з рахунком 6:2, 6:3.

Поєдинок завершився ефектним розіграшем - Гарсія необачно вийшла до сітки, пропустивши грамотний удар суперниці у вільну зону. 

Після цього Марта вибухнула позитивними емоціями. Не дивно, адже дана звитяга стала для Костюк лише другою над представницями першої десятки світового рейтингу.

Відео

Нагадаємо, що в матчі першого кола Костюк, продемонструвавши неабияку реакцію, довела опонентку до нервового сміху.

В 1/4 фіналу Марта зіграє проти незручної для себе росіянки Людміли Самсонової (18).

Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО

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