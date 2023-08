Костюк феноменальним ударом завершила матч проти шостої ракетки світу - ВІДЕО

Українка Марта Костюк (34) обіграла француженку Каролін Гарсію (6) у другому колі турніру Mubadala Citi DC Open - WTA 500 у Вашингтоні з рахунком 6:2, 6:3.

Поєдинок завершився ефектним розіграшем - Гарсія необачно вийшла до сітки, пропустивши грамотний удар суперниці у вільну зону.

Після цього Марта вибухнула позитивними емоціями. Не дивно, адже дана звитяга стала для Костюк лише другою над представницями першої десятки світового рейтингу.

What a way to seal it 😮‍💨@marta_kostyuk knocks out world No.6 Garcia 6-2, 6-3 to set up a QF clash with Samsonova!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/LP4LOONImu