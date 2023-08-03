Головне
Буффону на прощання: дякую, що йшов так довго
Сьогодні 21:30 611 2
Костюк - Гарсія: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 21:15 1603
Минай вийде з телепулу УПЛ
Сьогодні 13:10 763
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:38 3953
Михайлюк отримав пропозицію від Бостона
Сьогодні 10:20 520
Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у поєдинку з росіянкою Касаткіною
Сьогодні 00:49 1788
Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона
Вчора 22:44 2186 3
Карпати поступились Прикарпаттю, Епіцентр переграв Металіст: результати матчів Кубка України
Вчора 20:15 1309
Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ
Вчора 18:59 1160
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО
Вчора 18:49 4080
Прямі трансляції

Сестри Кіченок вийшли у півфінал парного турніру WTA 500 у Вашингтоні

Українки поборються за вихід у фінал турніру
Сьогодні 21:36 108 0
Сестри Кіченок вийшли у півфінал парного турніру WTA 500 у Вашингтоні
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок, #сестри Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок обіграли японку Макото Ніномію та американку Сабріну Сантамарію у чвертьфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 7:6, 6:3. Надія та Людмила жодного разу не подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 4 з 6 брейк-пойнтів.

Далі українки зіграють проти переможниць матчу Ніколь Мелікар-Мартінес/ Еллен Перес – Лаура Зігемунд/ Віра Звонарьова.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США),  хард
Призовий фонд - $780,637
1/4 фіналу, 03 серпня

Надія і Людмила Кіченок (Україна) – Макото Ніномія (Японія)/ Сабріна Сантамарія (США) 7:6, 6:3

Нагадаємо, в 1/8 фіналу сестри Кіченок переграли Мію Като та Альділу Сутджіаді (Японія / Індонезія).

Раніше WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 3953
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 22846
Фани у США неприязним гулом провели росіянку Касаткіну після її поразки від Світоліної - ВІДЕО Фани у США неприязним гулом провели росіянку Касаткіну після її поразки від Світоліної - ВІДЕО 2508 2
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 8367
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 2818
Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО Монфіс переміг колишнього росіянина на очах у схвильованої Світоліної на турнірі у Вашингтоні - ВІДЕО 22141
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19136 7
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 268571
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88799 4
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38951 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49414 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47726