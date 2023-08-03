Сестри Кіченок вийшли у півфінал парного турніру WTA 500 у Вашингтоні

Українки поборються за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок обіграли японку Макото Ніномію та американку Сабріну Сантамарію у чвертьфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 7:6, 6:3. Надія та Людмила жодного разу не подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 4 з 6 брейк-пойнтів.

Далі українки зіграють проти переможниць матчу Ніколь Мелікар-Мартінес/ Еллен Перес – Лаура Зігемунд/ Віра Звонарьова.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Вашингтон (США), хард

Призовий фонд - $780,637

1/4 фіналу, 03 серпня

Надія і Людмила Кіченок (Україна) – Макото Ніномія (Японія)/ Сабріна Сантамарія (США) 7:6, 6:3

Нагадаємо, в 1/8 фіналу сестри Кіченок переграли Мію Като та Альділу Сутджіаді (Японія / Індонезія).

Раніше WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.