Костюк зіграє проти незручної для себе росіянки в 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі Mubadala Citi DC Open - WTA 500, який відбувається в американському Вашингтоні, Марта Костюк (34) зіграє проти представниці росії Людміли Самсоновой, посіяної ну турнірі під №8.

Матч заплановано на ніч із 4 на 5 серпня. Корт і час визначаться пізніше.

У другому колі Костюк впевнено перемогла шосту ракетку світу Каролі Гарсію з Франції (6:2, 6:3), а Самсонова без проблем виграла у румунки Кирсті (6:1, 6:3).

Костюк двічі грала проти Самсоновой і двічі поступилася. Обидві гри відбулися у 2020 році у кваліфікаціях Брісбена та Палермо.

Суперниця Еліни Світоліної по чвертьфіналу визначається у ці хвилини в американському протистоянні Пегула - Стернс.