Збірна України здобула вольову перемогу (3:2) над Північною Македонією в межах 3-го туру кваліфікації Євро-2024.

Безумовно, такі хід і підсумок гри спровокували серйозну хвилю обговорень серед уболівальницької та журналістської спільноти.

У перерві, коли Україна поступалася 0:2, коментатор Setanta Ukraine Ігор Бойко знайшов пояснення, чому на полі все так сумно.

А ось шеф-редактор нашого сайту (Champion.com.ua) Дмитро Копій у перерві реагував інакше - він відразу правильно передбачив хід подій другого тайму.

Блогер Їксперґ виокремив цікаву тенденцію матчів збірної України проти балканців.

Коментатор Віталій Волочай, здається, радіє, що Мудрик "знайшовся". У цій зустрічі Михайло віддав 2 гольові передачі на противагу своїм попереднім не дуже переконливим виступам.

Мудрик - найкращий гравець матчу Північна Македонія - Україна за версією Sofascore

Заступник головного редактора Tribuna.com Олександр Сажко в захваті від замін, які провів Сергій Ребров.

Також Сажко висловив захоплення післяматчевою студією Суспільного.

Зі свого боку журналіст Данило Вереїтін, навпаки, висловив невдоволення студією іншого мовника.

Головний редактор Профутбол Digital Володимир Звєров провів паралель з ідентичним за сюжетом матчем майже 23-річної давнини.

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко слушно навів усі випадки в історії, коли "синьо-жовтим" удавалося не програти матч, поступаючись по ходу гри з рахунком 0:2.

Журналіст Артур Валерко, знаний своїм прискіпливим ставленням до статистики, натякає, що Ребров для Циганкова, котрий забив македонцям переможний гол, є "своїм" тренером.

Коментатор MEGOGO Сергій Лук'яненко, який працював на матчі конкурентів України по групі, Мальта - Англія, турботливо вирішив поінформувати вболівальників про стан справ у тій грі.

Британський журналіст з українським корінням Ендрю Тодос звітує атмосферним фото прямісінько з трибун стадіону у Скоп'є.

Now that’s what you call a comeback 🔥🔥🔥



North Macedonia 2-3 Ukraine FT



That’s what you call a rollercoaster of emotions



Shocking first half followed by a scintillating second!



The Rebrov era is well and truly underway! pic.twitter.com/N02EIQdHnK