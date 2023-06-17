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Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024

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Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемогла Північну Македонію (2:3) у матчі кваліфікації Євро-2024 та набрала перші очки в групі C. Таким чином, в Італії, України та Північної Македонії по три очки в доробку після двох зіграних матчів. Лідирує в групі Англія, яка здобула три перемоги в трьох іграх, в аутсайдера мальти - 0 очок у трьох матчах.

Турнірна таблиця, група С 

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 3 3 0 0 8-1 9
2  Італія 2 1 0 1 3-2 3
3  Україна 2 1 0 1 3-4 3
4  Північна Македонія 2 1 0 1 4-4 3
5  Мальта 3 0 0 3 1-8 0

Наступний матч підопічні Реброва проведуть 19 червня проти Мальти в Словачинні.

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