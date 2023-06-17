Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемогла Північну Македонію (2:3) у матчі кваліфікації Євро-2024 та набрала перші очки в групі C. Таким чином, в Італії, України та Північної Македонії по три очки в доробку після двох зіграних матчів. Лідирує в групі Англія, яка здобула три перемоги в трьох іграх, в аутсайдера мальти - 0 очок у трьох матчах.

Турнірна таблиця, група С

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 3 3 0 0 8-1 9 2 Італія 2 1 0 1 3-2 3 3 Україна 2 1 0 1 3-4 3 4 Північна Македонія 2 1 0 1 4-4 3 5 Мальта 3 0 0 3 1-8 0

Наступний матч підопічні Реброва проведуть 19 червня проти Мальти в Словачинні.