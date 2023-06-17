Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України перемогла Північну Македонію (2:3) у матчі кваліфікації Євро-2024 та набрала перші очки в групі C. Таким чином, в Італії, України та Північної Македонії по три очки в доробку після двох зіграних матчів. Лідирує в групі Англія, яка здобула три перемоги в трьох іграх, в аутсайдера мальти - 0 очок у трьох матчах.
Турнірна таблиця, група С
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|Італія
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Україна
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|4
|Північна Македонія
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Наступний матч підопічні Реброва проведуть 19 червня проти Мальти в Словачинні.