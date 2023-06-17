Мудрик - найкращий гравець матчу Північна Македонія - Україна за версією Sofascore

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик став найкращим гравцем матчу Північна Македонія - Україна за версією авторитетногопорталу Sofascore.

Оцінка півзахисника збірної України - 7,9. Мудрик вийшов на поле в стартовому складі та відіграв 89 хвилин. В активі українського вінгера 2 асисти, 1 створений гольовий момент і 60% успішних обіграшів. У пасиві - 12 втрат м'яча.

Другий найвищий бал у збірній України у Віктора Циганкова (7,6), який відзначився гольовою передачею та переможним голом.

Україна перемогла Північну Македонію (2:3) та набрала перші очки в турнірній таблиці групи C.