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Мудрик - найкращий гравець матчу Північна Македонія - Україна за версією Sofascore

Сьогодні 01:29 302 0
Мудрик - найкращий гравець матчу Північна Македонія - Україна за версією Sofascore
#Збірна України з футболу, #Михайло Мудрик, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик став найкращим гравцем матчу Північна Македонія - Україна за версією авторитетногопорталу Sofascore.

Оцінка півзахисника збірної України - 7,9. Мудрик вийшов на поле в стартовому складі та відіграв 89 хвилин. В активі українського вінгера 2 асисти, 1 створений гольовий момент і 60% успішних обіграшів. У пасиві - 12 втрат м'яча.

Другий найвищий бал у збірній України у Віктора Циганкова (7,6), який відзначився гольовою передачею та переможним голом.

Україна перемогла Північну Македонію (2:3) та набрала перші очки в турнірній таблиці групи C.

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