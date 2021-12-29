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В ООН занепокоєні зростанням ринку нелегальних ставок

Сьогодні 17:35 Harry BettMan 132 0
Щорічний обіг незаконних ставок сягнув 1,7 трильйона доларів США
В ООН занепокоєні зростанням ринку нелегальних ставок
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Вчора розповів вам про боротьбу УЄФА з матч-фіксінгом у футболі, а сьогодні піднімусь ще вище - на рівень Організації Об'єднаних Націй, яка занепокоєна корупцією у світовому в спорті. Цього місяця було опубліковано цікавий звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), в якому висвітлено проблему зростання нелегальних ставок.

Взагалі, це був перший в історії ООН звіт про корупцію в спорті, що свідчить про реальну наявність проблеми і те, що її нарешті помітили і починають реагувати на топ-рівні. Близько 200 експертів, у тому числі з урядів, спортивних організацій, приватного сектору та наукових кіл, взяли участь у складанні звіту, який є найглибшим на сьогоднішній день і містить низку можливих відповідей.

У звіті прозвучала ключова цифра: щорічний обіг незаконних ставок сягнув 1,7 трильйона доларів США і ця цифра поки буде зростати, через відсутність механізмів протидії.

У документі зокрема було відзначено, що спорт має силу надихати та об’єднувати, але корупція та злочинність загрожують підірвати його позитивний внесок у суспільство та наше життя. Довіра до спорту під загрозою через незаконні ставки, маніпуляції у змаганнях, зловживання та корупцію у великих спортивних подіях. Також констатується все більше проникнення до сфери спорту організованої злочинності.

Корупція в спорті не нова. Шахрайська діяльність у спортивних змаганнях та установах була задокументована з часів стародавніх Олімпійських ігор, але за останні два десятиліття злочинна діяльність значно прогресує. Швидке зростання легальних і нелегальних ставок на спорт разом з технологічним прогресом змінили те, як нині споживають спорт, роблячи його все більш привабливим для злочинців.

Фінансові масштаби сучасного спорту такі, що незаконні ставки є основною рушійною силою корупції в спорті та ключовим каналом для відмивання грошей. Важливо, що світова пандемія COVID-19 лише посилила фактори ризику. Адже в той момент, коли основні спортивні змагання зупинилися, кримінальні синдикати та організована злочинність звернули свою увагу на молодіжний спорт, напівпрофесійні змагання та жіночі види спорту. Всі вони потрапили у коло інтересів букмекерів, а відповідно й криміналу.

Все це відбулося через слабкий моніторинг ставок у таких змаганнях і важкість виявлення маніпуляцій. Серед найбільш корумпованих професійних видів спорту відзначено футбол, теніс та настільний теніс.

Поширення азартних ігор в Інтернеті та зростання ринку криптовалют разом із транснаціональним характером багатьох незаконних букмекерських операцій є проблемою. Нелегальні оператори можуть використовувати нерівномірний національний законодавчий ландшафт, тоді як Інтернет і криптовалюти забезпечують більшу анонімність.

У звіті також відзначили велику роль ЗМІ. Журналісти-розслідувачі все більше займаються викриттям корупції в спорті, але часто стикаються із залякуванням, спробами підірвати їх професійний авторитет і навіть загрозами їхньому життю. Рекомендовано вживати заходи для заохочення незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань.

Будемо сподіватись, що звіт ООН не стане черговим “бла-бла-бла” офіційних осіб, аби виправдати свої чималі функціонерські зарплатні. Якщо з'явиться комплексна і скоординована антикорупційна політика у світовому спорті, шанси на зміни будуть. А поки маємо те, що маємо.

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