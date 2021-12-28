Спеціальний додаток допоможе УЄФА боротися з матч-фіксінгом

УЄФА та FIFPRO об'єднують зусилля у боротьбі з договірними матчами

Привіт народ, з вами BettMan.

Останнім часом я описав дуже багато випадків матч-фіксінгу у спорті загалом і у футболі зокрема. Настав час поговорити про те, як з цим негативним явищем борються футбольні установи топ-рівня. Восени цього року найвищий керівний футбольний орган Європи (УЄФА) оголосив про початок офіційної співпраці з Міжнародною федерацією професійних футболістів (FIFPRO). Зроблено це було для полегшення координації зусиль у боротьбі з договорняками. При цьому додаток Red Button (червона кнопка) від FIFPRO було визначено як офіційне програмне забезпечення.

Red Button - це інструмент для повідомлення про договірні матчі. Його було розроблено для того, щоб акумулювати інформацію, пов’язану з можливими випадками матч-фіксінгу. Де факто, це платформа для всіх, хто володіє будь-якою інформацією про договірні матчі.

Професійним футболістам настійно рекомендується повідомляти про потенційні інциденти з договорняками через додаток Red Button, який дозволяє активно обмінюватися інформацією між FIFPRO та підрозділом УЄФА, що займається цим напрямком. Програма сприяє тіснішій координації зусиль, спрямованих на запобігання нечесній грі.

Відповідно до плану дій УЄФА, координація між зацікавленими сторонами та організаціями є ключем до успішного подолання проблеми договірних матчів, яка реально загрожує цілісності спорту.

Додаток Red Button було вперше запущено у Фінляндії десять років тому. Після успішної апробації, його використання було масштабоване на інші країни. Тепер додаток буде доповнювати кілька інших механізмів звітності, які використовуються футбольними керівними органами, включаючи платформу звітності УЄФА щодо доброчесності.

Важлива деталь: Red Button залишає за гравцем вибір анонімності, коли той повідомляє про підозрілий інцидент. Завантажується RB після отримання коду, виданого профспілкою гравців, яка є членом FIFPRO. Гравець сам вирішує, чи залишати контактні дані, або анонімно передати інформацію щодо договірних матчів.

Повідомлення у цьому програмному продукті побудовано навколо "3R" (Recognize, Reject and Report): розпізнавати, відхиляти та повідомляти.

Будемо сподіватись, що через цю цифрову платформу вдасться заохотити до співпраці людей, насамперед футболістів, які мають інформацію про випадки матч-фіксінгу. Бо футбол, як спорт, що є номером один у світі, має дарувати круті емоції вболівальникам, а не штампувати приводи для скандальних публікацій у ЗМІ.

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