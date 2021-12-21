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Обережно! Кишенькові турніри з настільного тенісу

Сьогодні 19:09 Harry BettMan 182 0
BettMan розповідає про проблематику аматорських турнірів з настільного тенісу
Обережно! Кишенькові турніри з настільного тенісу
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Раз на рік у всіх букмекерів світу трапляється велика планова халепа. Маю на увазі Різдво і пару днів до, та після нього, включно із Новим роком. В цей момент спортивний світ завмирає на Свята, а атлети проводять час разом з родинами і друзями. Прямо зараз ми на порозі саме такої ситуації і я хочу попередити своїх читачів про певні ризики, які мають місце бути.

Букмекерським компаніям не цікаво втрачати сотні мільйонів доларів через тишу на ринку, і тому вони запускають на цей період спеціальні кишенькові спортивні турніри. Їх не можна назвати ні другорядними, ні третєрядники - бо де факто це змагання, у яких приймають участь в основному кваліфіковані аматори.

Крім новорічних свят, подібними турнірами закривають й інші діри у розкладі. Наприклад, якщо брати європейських ставочників, то для них щоденно після 13-00 мається чимало спортивних подій з букмекерськими лініями, а на прайм-тайм з 19-00 до 22-00 взагалі приходиться пік. А от утрішні часи з 7-00 до 13-00 майже пусті і тому букмекери закривають цей час аматорськими турнірами по таких видах спорту, як волейбол та настільний теніс.

Тепер давайте глянемо на економіку то собівартість цих видів спорту. У волейболі за одну подію треба заплатити мінімум 12 гравцям на майданчику (+ запасні на випадок травми), суддям, за оренду спеціального залу та організацію відео-трансляції.

В настільному тенісі собівартість складається з двох гравців, одного арбітра, клаптика залу і відео-стрімінгу. Як бачите, перевага пінг-понга беззаперечна. До того ж знайти гравців у настолку дуже легко через популярність і доступність цієї дисципліни.

Україна вже кілька років поставляє на світовий букмекерський ринок не один турнір. Називати їх не буду, бо ставочники їх і так добре знають. Ще до 2019 року кишенькові турніри з настолки мали не дуже добру репутацію через те, що гравці ставили самі на себе через родичів і друзів, яких навіть відправляли до Білорусі, щоб ніхто не здогадався про матч-фіксінг. Але в білоруських офф-лайн конторах неможливо зробити ставки без паспорту, тому ці схеми легко викривали і вирішували проблему через бан недобропорядних гравців.

Але з початком пандемії, коли світовий спорт тотально зупинився, попит на кишенькові аматорські турніри з настільного тенісу різко підскочив. В тому числі і через те, що ставочні синдикати, які звикли регулярно заробляти гроші на беттінговому ринку, теж не збиралися зупинятися.

2019-й рік призвів до того, що гравцям пропонували дурні гроші, аби вони здавали матчі. Є інформація у відкритих джерелах, що на піку попиту, турецька ставочна мафія сплачувала гравцям по 3000 доларів за півгодини гри. Цей цінник довго не протримався і обвалився до 700 доларів, а згаданий синдикат за кілька місяців заробив майже 50 мільйонів доларів.

Турніри з настолки продовжують далі функціонувати у великій кількості. На новорічні свята, як правило, їх проводять цілодобово, аби ставочники, які мають гральну залежність, могли займатися тим, до чого звикли. Але я вам раджу продуктивно проводити святкові дні і добре відпочити, адже у наступному році круті спортивні події нікуди не дінуться. Тим більше, що кілька топових ліг все ж проводять свої матчі, як наприклад NBA на Різдво, чи Англійська Прем'єр-Ліга, яка взагалі не зупиняється на свята.

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