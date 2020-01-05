Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла

Манчестер Сіті в 1/32-й фіналу розгромив скромний Порт Вейл.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі і розпочав розгром дальнім ударом з невеличким рикошетом. Сіті в підсумку переміг 4:1.

Зінченко відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині, коли із 25-ти метрів потужно пробив по воротах суперників.

Попри хороші оцінки за матч українець отримав і порцію критики від однієї із манчестерських газет.

Користувачі соціальних мереж також активно коментували гру Олександра Зінченка.

The King Zinchenko pic.twitter.com/xO497oUk10 — KKAguero (@Taguero_10) 4 January 2020

"Король Зінченко"

So glad zinchenko stayed and fought for his place,he's a class act — simon towers (@bluemoon357) 4 January 2020

"Радий, що Зінченко залишився і боровся за своє місце, він - прояв класу"

Never wanted Zinchenko to leave. So lovable and so talented. Had to play as lb in City and he did what he was asked to without complaining. Still he's originally a midfielder and playing important role in Ukraine's national team in that position. That's why I'm happy to see this — tuija (@TuijaVesioja) 4 January 2020

"Ніколи не хотів, щоб Зінченко пішов. Такий привабливий і такий талановитий. Довелося грати в Сіті лівого захисника, і він робив те, що йому було запропоновано, не скаржачись. Проте, він півзахисник і грає важливу роль в збірній України на цій позиції. Ось чому я щасливий бачити це"

Going to tell my kids this is Kevin De Bruyne.pic.twitter.com/RTiXGDxYZW — Goal (@goal) 4 January 2020

"Він - не Де Брейне. Він - Зінченко"

Zinchenko one of the most technically gifted, intelligent players at our club. Mascherano, Kimmich, Lahm, same energy. — Yasiin Bey (@umirf1) 4 January 2020

"Зінченко один з найбільш технічно обдарованих, розумних гравців нашого клубу. Як Маскерано, Кімміх і Лам"

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