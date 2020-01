Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла

Манчестер Сіті в 1/32-й фіналу розгромив скромний Порт Вейл.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі і розпочав розгром дальнім ударом з невеличким рикошетом. Сіті в підсумку переміг 4:1.

Зінченко відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині, коли із 25-ти метрів потужно пробив по воротах суперників.

Попри хороші оцінки за матч українець отримав і порцію критики від однієї із манчестерських газет.

Користувачі соціальних мереж також активно коментували гру Олександра Зінченка.

"Король Зінченко"

"Радий, що Зінченко залишився і боровся за своє місце, він - прояв класу"

Never wanted Zinchenko to leave. So lovable and so talented. Had to play as lb in City and he did what he was asked to without complaining. Still he's originally a midfielder and playing important role in Ukraine's national team in that position. That's why I'm happy to see this