 Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла | Блоги | Champion.com.ua
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Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла

Сьогодні 20:39 Valeriy Ruchka 460 0
Уболівальники Манчестер Сіті засипали Зінченка компліментами після матчу проти Порт Вейла

Манчестер Сіті в 1/32-й фіналу розгромив скромний Порт Вейл.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко  вийшов в стартовому складі і розпочав розгром дальнім ударом з невеличким рикошетом. Сіті в підсумку переміг 4:1.

Зінченко відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині, коли із 25-ти метрів потужно пробив по воротах суперників.

Попри хороші оцінки за матч українець отримав і порцію критики від однієї із манчестерських газет.

Користувачі соціальних мереж також активно коментували гру Олександра Зінченка.

"Король Зінченко"

"Радий, що Зінченко залишився і боровся за своє місце, він - прояв класу"

"Ніколи не хотів, щоб Зінченко пішов. Такий привабливий і такий талановитий. Довелося грати в Сіті лівого захисника, і він робив те, що йому було запропоновано, не скаржачись. Проте, він півзахисник і грає важливу роль в збірній України на цій позиції. Ось чому я щасливий бачити це"

"Він - не Де Брейне. Він - Зінченко"

"Зінченко один з найбільш технічно обдарованих, розумних гравців нашого клубу. Як Маскерано, Кімміх і Лам"

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