Манчестерська газета звинуватила Зінченка у пропущеному голі

Захисника Манчестер Сіті Олександр Зінченка звинуватили в пропущеному голі в матчі проти Порт Вейл.

Про це написала англійка газета Manchester Evening News.

Важливо: Зінченко отримав другу оцінку в команді за матч проти Порт Вейла

У четвертому раунді Кубка Англії Манчестер Сіті Олександра Зінченка обіграв на своєму полі представника Ліги 2 (четвертий дивізіон) Порт Вейл - 4: 1. Українець вийшов у стартовому складі, відзначився дебютним голом у цьому сезоні і відіграв повний поєдинок.

За свої старання він отримав від Manchester Evening News середню шістку і критичний коментар: "Відмінний дебютний гол, але потім показав свою вразливість в обороні, коли Поуп зрівняв рахунок". Фраза, яка має на увазі частку провини футболіста в пропущеному голі Ман Сіті.

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