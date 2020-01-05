Зінченко отримав другу оцінку в команді за матч проти Порт Вейла

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав другу оцінку в команді за матч 3-го раунду Кубка Англії проти Порт Вейл (4:1).

За даними сервісу InStat.

Index українського футболіста виявився на рівні 370 балів (вище тільки у Філа Фодена - 400).

Важливо: Гол і усі дії Зінченка у грі проти Порт Вейла

Українець виконав 174 ТТД (брак - 9%), а це найкращий показник в команді. В його активі було 138 передач з точністю 95%, а три з них стали гострими. Зінченко завдав чотири удари по воротах, але лише раз влучив у площину, виграв 11 єдиноборств із 17-ти, зробив п'ять відборів, два перехоплення і сім підбирань.

Відзначимо, що це був 14-й матч Зінченко в складі Манчестер Сіті в поточному сезоні.