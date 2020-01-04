Манчестер Сіті розібрався із Порт Вейл, перемоги Лестера та Борнмута. Результати 1/32 Кубку Англії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 січня, були зіграні матчі третього кола Кубка Англії.
Кубок Англії
1/32 фіналу, 04 січня
Борнмут – Лутон 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 8 Біллінг, 2:0 – 67 Вілсон, 3:0 – 79 Біллінг, 4:0 – 82 Соланке
Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 0:0
Лестер – Віган 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 19 Пірс (автогол), 2:0 – 40 Барнс
Манчестер Сіті - Порт Вейл 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 19 Зінченко, 1:1 – 35 Поуп, 2:1 – 42 Агуеро, 3:1 – 58 Харвуд-Беллінс, 4:1 – 76 Фоден
Флітвуд – Портсмут 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 66 Болтон, 0:2 – 71 Харнесс, 1:2 – 90+1 Макалені
Раніше, Ньюкасл втратив перемогу над Рочдейлом.
Також, Фулем обіграв Астон Віллу.