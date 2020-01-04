Джерело - Чемпіон.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відзначився голом у матчі Кубка Англії проти Порт Вейл.
Зінченко відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині, коли із 25-ти метрів потужно пробив по воротах суперників.
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Цей гол для гравця став першим у сезоні, до цього він провів 13 матчів за Манчестер Сіті, які не відзначившись результативними діями.
⚽️ Manchester City vs Port Vale | Zinchenko (GOAL!!!) 19' pic.twitter.com/6xs1cAX8Ba— D9INE (@D9INE_GOAL) January 4, 2020
Нагадаємо, Гвардіола побив рекорд Моурінью в АПЛ.