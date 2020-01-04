Українець забив красивий гол за Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відзначився голом у матчі Кубка Англії проти Порт Вейл.

Зінченко відкрив рахунок у матчі на 19-й хвилині, коли із 25-ти метрів потужно пробив по воротах суперників.

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Цей гол для гравця став першим у сезоні, до цього він провів 13 матчів за Манчестер Сіті, які не відзначившись результативними діями.

⚽️ Manchester City vs Port Vale | Zinchenko (GOAL!!!) 19' pic.twitter.com/6xs1cAX8Ba — D9INE (@D9INE_GOAL) January 4, 2020

Нагадаємо, Гвардіола побив рекорд Моурінью в АПЛ.