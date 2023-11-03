Дніпро розгромив Прикарпаття-Говерлу у Суперлізі

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Дніпра Максим Закурдаєв

Джерело - Чемпіон.

Дніпро переміг Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 104:58.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Дніпра Максим Закурдаєв, який набрав 18 очок, 3 підбирання та 4 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

3 листопада

Дніпро – Прикарпаття-Говерла 104:58 (24:21, 32:12, 25:14, 23:11)

Дніпро: Закурдаєв (18+3+4), Дубоненко (13+1+4), Бондарчук (11+2)

Говерла: Чугунов (15+4), Горобченко (9+3+3), Лесик (8+5+4)

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