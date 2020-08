Клуб НБА Чикаго Буллз звільнив головного тренера Джима Бойлена.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Віцепрезидент команди Артурас Карнішовас має намір найближчим часом зайнятися пошуком заміни 55-річному фахівцеві.

Arturas Karnisovas makes the change on Boylen and will start a search right away for his replacement. Among many expected to be considered: Denver assistant Wes Unseld, Jr., former Brooklyn coach Kenny Atkinson; Toronto assistant Adrian Griffin; Bucks assistant Darvin Ham. https://t.co/SxGYny4Biy