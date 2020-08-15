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Чикаго звільнив головного тренера

Сьогодні 15:55 130 0
Бойлен очолив Чикаго в 2018 році
Чикаго звільнив головного тренера
#Бойлен, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Клуб НБА Чикаго Буллз звільнив головного тренера Джима Бойлена.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Віцепрезидент команди Артурас Карнішовас має намір найближчим часом зайнятися пошуком заміни 55-річному фахівцеві.

Бойлен очолив Чикаго в 2018 році. За два сезони під його керівництвом баланс перемог і поразок Буллз склав 32% (39-84).

Чикаго не брав участі в рестарт сезону-2019/2020, команда зайняла 11-е місце в Східній конференції з результатом 22-43.

Серед кандидатів на посаду нового головного тренера Буллз - асистент Денвера Ансельд-молодший, колишній головний тренер Брукліна Кенні Еткінсон, асистент Торонто Едріан Гріффін і асистент Мілуокі Бакс Дарвін Хем.

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