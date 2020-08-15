Бойлен очолив Чикаго в 2018 році

Джерело - Чемпіон.

Клуб НБА Чикаго Буллз звільнив головного тренера Джима Бойлена.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Віцепрезидент команди Артурас Карнішовас має намір найближчим часом зайнятися пошуком заміни 55-річному фахівцеві.

Arturas Karnisovas makes the change on Boylen and will start a search right away for his replacement. Among many expected to be considered: Denver assistant Wes Unseld, Jr., former Brooklyn coach Kenny Atkinson; Toronto assistant Adrian Griffin; Bucks assistant Darvin Ham. https://t.co/SxGYny4Biy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 14, 2020

Бойлен очолив Чикаго в 2018 році. За два сезони під його керівництвом баланс перемог і поразок Буллз склав 32% (39-84).

Чикаго не брав участі в рестарт сезону-2019/2020, команда зайняла 11-е місце в Східній конференції з результатом 22-43.

Серед кандидатів на посаду нового головного тренера Буллз - асистент Денвера Ансельд-молодший, колишній головний тренер Брукліна Кенні Еткінсон, асистент Торонто Едріан Гріффін і асистент Мілуокі Бакс Дарвін Хем.

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