Індіана переграла Маямі, Філадельфія знищила Х'юстон. Результати матчів НБА

Портленд і Мемфіс зіграють в стикових матчах за останнє місце

Джерело - Чемпіон.

В Орландо зіграні останні матчі регулярного чемпіонату НБА. За їх підсумками визначилося розташування команд.

Нагадаємо, що 15 команд уже вийшли в плей-оф. Два клуби Портленд і Мемфіс зіграють в стикових матчах за останнє місце в плей-оф від Західної конференції.

Для виходу в плей-оф Портленду потрібно виграти один матч, а Мемфісу - два. Таким чином, якщо Портленд візьме гору в першій зустрічі, то на цьому міні-серія закінчиться його перемогою, а якщо в ній сильнішим виявиться Мемфіс, то останнім учасником плей-оф стане переможець другого матчу міні-серії. Перший стиковий матч відбудеться 15 серпня о 21:30 за Києвом.

НБА. Регулярний чемпіонат

14 серпня

Кліпперс - Оклахома-Сіті - 107:103 ОТ

Індіана - Маямі 109:92

Х'юстон - Філадельфія 96:134

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