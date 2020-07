Обидві Феррарі зійшли на початку Гран-прі Штирії

На першому колі Гран-прі Штирії пілот Феррарі Шарль Леклер зіткнувся зі своїм партнером Себастьяном Феттелем.

Drama at Turn 3 on the opening lap as Vettel and Leclerc collide!



Vettel has rear wing damage and the Safety Car is now on track #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/L6EGIiy6dG