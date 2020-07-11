Леклер отримав штраф в три позиції перед гонкою Гран-прі Штирії

Джерело - Чемпіон.
Пілот Феррарі Шарль Леклер отримав штраф в три позиції на стартовій решітці Гран-прі Штирії.
Про це повідомляє журналіст Люк Сміт.
Three-place grid penalty for Leclerc for tomorrow, meaning he starts 14th #F1 #AustrianGP— Luke Smith (@LukeSmithF1) July 11, 2020
Леклер заблокував Данила Квята, а також перетнув контрольну лінію в режимі червоних прапорів. Монегаск розпочне гонку з 14-ї позиції.
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