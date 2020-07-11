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Леклер отримав штраф в три позиції перед гонкою Гран-прі Штирії

Вчора 22:27 1066 0
Леклер заблокував Данила Квята, а також перетнув контрольну лінію в режимі червоних прапорів
Леклер отримав штраф в три позиції перед гонкою Гран-прі Штирії
#Формула-1, #Леклер, #Феррарі, #Квят, #Гран-прі Штирії

Джерело - Чемпіон.

Пілот Феррарі Шарль Леклер отримав штраф в три позиції на стартовій решітці Гран-прі Штирії.

Про це повідомляє журналіст Люк Сміт.

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