Леклер отримав штраф в три позиції перед гонкою Гран-прі Штирії

Леклер заблокував Данила Квята, а також перетнув контрольну лінію в режимі червоних прапорів

Джерело - Чемпіон.

Пілот Феррарі Шарль Леклер отримав штраф в три позиції на стартовій решітці Гран-прі Штирії.

Про це повідомляє журналіст Люк Сміт.

Three-place grid penalty for Leclerc for tomorrow, meaning he starts 14th #F1 #AustrianGP — Luke Smith (@LukeSmithF1) July 11, 2020

Леклер заблокував Данила Квята, а також перетнув контрольну лінію в режимі червоних прапорів. Монегаск розпочне гонку з 14-ї позиції.

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