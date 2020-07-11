Леклер на Феррарі не вийшов у третій сегмент

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 липня, відбулася кваліфікація другого етапу Формули-1 2020 - Гран-прі Штирії, що у Австрії.

Поул-позицію здобув пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, другим став Макс Ферстаппен на Ред Булл, а замкнув трійку Карлос Сайнс з Маклареном.

Уся кваліфікація відбувалася в дощ і навіть була на межі скасування.

Остаточні результати кваліфікації:

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 1.19,273

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,216

3. Карлос Сайнс (Макларен) +1,398

4. Вальттері Боттас (Мерседес) +1,428

5. Естебан Окон (Рено) +1,649

6. Ландо Норріс (Макларен) +1,652(+3 позиції штрафу)

7. Алекс Албон (Ред Булл) +1,738

8. Пьєр Гаслі (Альфа Таурі) +1,755

9. Даніель Ріккардо (Рено) +1,919

10. Себастьян Феттель (Феррарі) +2,378

Вибули після другого сегмента:

11. Шарль Леклер (Феррарі)

12. Джордж Расселл (Вільямс)

13. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт)

14. Данило Квят (Альфа Таури)

15. Кевін Магнуссен (Хаас)

Вибули після першого сегмента:

16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

17. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)

18. Ніколя Латіфі (Вільямс)

19. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)

20. Ромен Грожан (Хаас)

Гонка Гран-прі Штирії розпочнеться завтра о 16:00.

Нагадаємо, Гамільтон не проти знову стати на одне коліно.