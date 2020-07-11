Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 липня, відбулася кваліфікація другого етапу Формули-1 2020 - Гран-прі Штирії, що у Австрії.
Уся кваліфікація відбувалася в дощ і навіть була на межі скасування.
Остаточні результати кваліфікації:
1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 1.19,273
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,216
3. Карлос Сайнс (Макларен) +1,398
4. Вальттері Боттас (Мерседес) +1,428
5. Естебан Окон (Рено) +1,649
6. Ландо Норріс (Макларен) +1,652(+3 позиції штрафу)
7. Алекс Албон (Ред Булл) +1,738
8. Пьєр Гаслі (Альфа Таурі) +1,755
9. Даніель Ріккардо (Рено) +1,919
10. Себастьян Феттель (Феррарі) +2,378
Вибули після другого сегмента:
11. Шарль Леклер (Феррарі)
12. Джордж Расселл (Вільямс)
13. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт)
14. Данило Квят (Альфа Таури)
15. Кевін Магнуссен (Хаас)
Вибули після першого сегмента:
16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)
17. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)
18. Ніколя Латіфі (Вільямс)
19. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)
20. Ромен Грожан (Хаас)
Гонка Гран-прі Штирії розпочнеться завтра о 16:00.
Нагадаємо, Гамільтон не проти знову стати на одне коліно.