Алвес: Час заявити, що цей ЧС був останнім для мене

Ветеран збірної Бразилії більше не зіграє на чемпіонатах світу.

Джерело - Чемпіон.

39-річний захисник збірної Бразилії Дані Алвес більше не виступить на чемпіонатах світу.

Про це він розповів після вильоту від Хорватії в 1/4 ЧС-2022.

"Час заявити, що цей чемпіонат світу був останнім для мене. Однак не думаю, що це ж стосується Неймара. Він великий. Бразильський футбол потребує його, щоб продовжувати рухатися далі", - сказав Алвес.

Dani Alves: "This World Cup was my last one, for me it's time to say that. But I don't think it will be the same for Neymar; he's great, Brazilian football needs him to keep going". 🇧🇷 #Qatar2022 pic.twitter.com/OSa3ANawkr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2022

У Катарі бразилець провів 2 матчі. Він став найстаршим гравцем збірної в історії виступів на турнірі.