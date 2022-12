Алвес: Час заявити, що цей ЧС був останнім для мене

39-річний захисник збірної Бразилії Дані Алвес більше не виступить на чемпіонатах світу.

Про це він розповів після вильоту від Хорватії в 1/4 ЧС-2022.

Dani Alves: "This World Cup was my last one, for me it's time to say that. But I don't think it will be the same for Neymar; he's great, Brazilian football needs him to keep going". 🇧🇷 #Qatar2022 pic.twitter.com/OSa3ANawkr