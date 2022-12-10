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Алвес: Час заявити, що цей ЧС був останнім для мене

Сьогодні 11:48 217 0
Ветеран збірної Бразилії більше не зіграє на чемпіонатах світу.
Алвес: Час заявити, що цей ЧС був останнім для мене

Джерело - Чемпіон.

39-річний захисник збірної Бразилії Дані Алвес більше не виступить на чемпіонатах світу.

Про це він розповів після вильоту від Хорватії в 1/4 ЧС-2022.

"Час заявити, що цей чемпіонат світу був останнім для мене. Однак не думаю, що це ж стосується Неймара. Він великий. Бразильський футбол потребує його, щоб продовжувати рухатися далі", - сказав Алвес.

У Катарі бразилець провів 2 матчі. Він став найстаршим гравцем збірної в історії виступів на турнірі.

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