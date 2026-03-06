Олімпійський призер Насібов – про атаку Ірану на Азербайджан: Про неї дізнається весь світ, яка вона підла

Дворазовий срібний олімпійський призер (2020, 2024) з греко-римської боротьби Парвіз Насібов відреагував на атаку Ірану по аеропорту в азербайджанському місті Нахічевань.

Своєю думкою він висловився на сторінці в інстаграмі.

Через удар дрона Азербайджан закрив повітряний простір на 12 годин на півдні країни. В Ірані заперечили причетність до цієї атаки.

Український борець, який народився в азербайджанському селі Муганли, заявив, що тепер увесь світ дізнався про ворожість Ірану.

"Як показує практика, "сусіди" не завжди бувають хорошими або взагалі не хорошими. Іран атакує аеропорт Азербайджану "шахедом" … Я давно для себе знаю, яка країна Іран. Тепер, думаю, про неї дізнається весь світ, яка вона підла", – написав борець.

Насібов про атаки по аеропорту Азербайджану Скриншот

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль за підтримки США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Іран атакував американські бази на території ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль скасував усі спортивні заходи в країні, оголосивши надзвичайний стан, тоді як в Абу-Дабі зупинили матч юнацької баскетбольної Євроліги через атаку Ірану.

Також президент Федерації футболу Ірану припустив, що їх національна команда може бойкотувати чемпіонат світу-2026. Однак згодом з'явилась протилежна інформація. Іран поїде на Мундіаль, де гарантовано зіграє у груповому раунді проти Нової Зеландії (16 червня), Бельгії (21 червня) та Єгипту (27 червня).