Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Боротьба

Олімпійський призер Насібов – про атаку Ірану на Азербайджан: Про неї дізнається весь світ, яка вона підла

Софія Кулай — 6 березня 2026, 10:26
Олімпійський призер Насібов – про атаку Ірану на Азербайджан: Про неї дізнається весь світ, яка вона підла
Парвіз Насібов
instagram.com/nasibov_parviz

Дворазовий срібний олімпійський призер (2020, 2024) з греко-римської боротьби Парвіз Насібов відреагував на атаку Ірану по аеропорту в азербайджанському місті Нахічевань.

Своєю думкою він висловився на сторінці в інстаграмі.

Через удар дрона Азербайджан закрив повітряний простір на 12 годин на півдні країни. В Ірані заперечили причетність до цієї атаки.

Український борець, який народився в азербайджанському селі Муганли, заявив, що тепер увесь світ дізнався про ворожість Ірану.

"Як показує практика, "сусіди" не завжди бувають хорошими або взагалі не хорошими. Іран атакує аеропорт Азербайджану "шахедом" … Я давно для себе знаю, яка країна Іран. Тепер, думаю, про неї дізнається весь світ, яка вона підла", – написав борець.

Насібов про атаки по аеропорту Азербайджану
Насібов про атаки по аеропорту Азербайджану
Скриншот

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль за підтримки США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Іран атакував американські бази на території ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль скасував усі спортивні заходи в країні, оголосивши надзвичайний стан, тоді як в Абу-Дабі зупинили матч юнацької баскетбольної Євроліги через атаку Ірану.

Також президент Федерації футболу Ірану припустив, що їх національна команда може бойкотувати чемпіонат світу-2026. Однак згодом з'явилась протилежна інформація. Іран поїде на Мундіаль, де гарантовано зіграє у груповому раунді проти Нової Зеландії (16 червня), Бельгії (21 червня) та Єгипту (27 червня).

Читайте також :
Збірна Ізраїлю призупинила тренування через атаку Ірану
Азербайджан греко-римська боротьба Іран Парвіз Насібов

Азербайджан

Тренер Азербайджану: Можливо, ми повинні були взяти очко у грі з Україною
Малиновський: У футболі можливо все – робитимемо аналіз помилок та готуватимемося до Франції
Визначились коментатори матчу Україна – Азербайджан у відборі на ЧС-2026
Підготовка до Азербайджану: онлайн-трансляція пресконференції Реброва
Азербайджан довикликав ексвінгера Миная на матч проти України

Останні новини