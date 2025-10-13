Визначились коментатори матчу Україна – Азербайджан у відборі на ЧС-2026

Сьогодні, 13 жовтня, національна збірна України продовжить боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026 номінально домашнім матчем проти Азербайджана. Гра відбудеться в Кракові на стадіоні "Краковія", стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK" та безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Поєдинок Україна – Азербайджан прокоментують Вадим Скічко та Володимир Звєров. Трансляція розпочнеться за годину до початку матчу з аналітичної студії, де до ведучого Сергія Лук’яненка приєднаються колишні гравці збірної Олександр Головко і Едуард Цихмейструк. Безпосередньо з Кракова до студії у прямомі етері доєднається Олександра Кучеренко.

Переглянути гру на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Нагадаємо, напередодні збірна України перемогла Ісландію (5:3). Наразі команда Сергія Реброва із 4 очками посідає друге місце в групі. Франція лідирує в квартеті, набравши 9 балів. В активі Ісландії 3 очки, а у Азербайджана – 1 пункт.

Перший матч між Україною та Азербайджаном завершився з нічийним рахунком (1:1).