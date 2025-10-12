Підготовка до Азербайджану: онлайн-трансляція пресконференції Реброва

Сьогодні, 12 жовтня, відбудеться пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва напередодні матчу четвертого туру групового етапу відбору чемпіонату світу 2026 року проти Азербайджану.

51-річний фахівець та один з гравців національної збірної відповідатимуть на питання ЗМІ. Старт пресконференції запланований на 18:30 за київським часом. Онлайн-трансляція пресконференції Реброва та гравця збірної України буде доступна в цій новині, а також на YouTube-каналі УАФ.

Матч четвертого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між Україною та Азербайджаном проходитиме завтра, 13 жовтня, у польському Кракові. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у попередній зустрічі цих двох команд була зафіксована нічия (1:1). Після цього Україна здолала Ісландію (5:3), у той час як Азербайджан був розгромлений Францією (0:3).

У матчі проти Азербайджану збірна України не зможе розраховувати на Георгія Судакова, який травмувався у поєдинку проти ісландців.