Тренер Азербайджану: Можливо, ми повинні були взяти очко у грі з Україною

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов подякував своїй команді за старання в програному матчі проти України у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

Слова наставника наводить azerisport.com.

Вчора, 13 жовтня, Україна обіграла Азербайджан із рахунком 2:1 завдяки дуету Руслана Малиновського та Олексія Гуцуляка, які асистували один одному.

Після матчу Аббасов поділився своїми думками про цю гру, а також відзначив зусилля своїх підопічних, які боролися до самого кінця.

"Знали, що гра буде напруженою. Наші футболісти були втомленими. Учора ми турбувалися, але хлопці проявили характер. Дякую їм. Грати кожні три дні проти сильних команд – це важливо. Ми просили футболістів бути впевненими і спокійними – вони це показали. Можливо, ми повинні були взяти очко. 10-15 хвилин були дуже важкими, суперник хотів перемогти. Реалізуй Наріман Ахундзаде свій момент, усе могло б скластися інакше. З оптимізмом дивимося в майбутнє – у цієї команди є потенціал. Коли є дух і бажання, результат обов'язково прийде. Попереду два домашні матчі, готуватимемося і постараємося збільшити кількість очок", – сказав Аббасов.

Азербайджанський фахівець заявив, що його гравці мають звикнути до такого щільного графіка. Українці теж грали через два дні на третій, а тому втома не може бути виправданням.

"У футболі важко щось передбачити заздалегідь. Після Ісландії (0:5) ми взяли очко в матчі з Україною (1:1). Усі думали, що хлопці втомляться після довгої дороги. Але, коли є настрій і дух, втоми не відчуваєш. Емін Махмудов за фізичними показниками – найкращий у команді. Можливо, у нього вже не було сил, але подивіться, який підкат він зробив у самому кінці! Усі футболісти боролися, незважаючи на втому. Вони не хотіли програвати. До цього потрібно звикати. Вранці я сказав хлопцям: "Не перетворюйте втому на психологічну проблему". Суперник теж приїхав із дороги. Треба звикати – турнір цього вимагає".

За підсумками чотирьох турів кваліфікації чемпіонату світу-2026 Азербайджан посідає останнє місце групи D, заробивши лише одне очко. У двох матчах, що залишилися, підопічні Аббасова зустрінуться з Ісландією та Францією.

Нагадаємо, що Айхан Аббасов очолив збірну Азербайджану за день до першого матчу проти збірної України після того, як був звільнений Фернанду Сантуш.

