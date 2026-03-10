Вернидуб відреагував на першу поразку з Нефтчі

Юрій Вернидуб висловився про поєдинок 23 туру чемпіонату Азербайджану, в якому Нефтчі поступився Турану (0:1).

Його слова цитує Azerisport.

Ця поразка стала першою для українського наставника на чолі команди з Баку. Він вважає, що "нафтовики" не заслужили на такий результат.

"Колись поразка мала статися. За грою ми на неї не заслуговували. Як мінімум мали здобути одне очко. Навіть перемогти було можливо. Ні у них, ні у нас не було особливо великих моментів. Суперник використав один шанс, а ми – ні. З цим потрібно змиритися та працювати далі. Що буде попереду – покаже життя. Гра була інтенсивною. Гольових моментів було не так багато, але сама гра вийшла насиченою. Цей етап теж треба пройти. Програли – потрібно залишити це позаду та продовжувати шлях. Туран – непроста команда й не дарма посідає третє місце. Ми ні в чому їм не поступалися. На жаль, пропустили один гол, і він вирішив долю матчу", – сказав Вернидуб.

Зазначимо, що це був восьмий поєдинок для Юрія Вернидуба на чолі Нефтчі. До цього команда здобула чотири перемоги та тричі зіграла внічию.

Наразі "нафтовики" посідають сьоме місце в чемпіонаті Азербайджану. Від п'ятої сходинки їх відділяє лише два залікові бали при матчі в запасі.

Таблиця чемпіонату Азербайджану Standings provided by Sofascore

Раніше керівники Нефтчі оцінили стартовий етап роботи Вернидуба. Вони задоволені прогресом команди.