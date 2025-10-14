Малиновський: У футболі можливо все – робитимемо аналіз помилок та готуватимемося до Франції

Хавбек збірної України Руслан Малиновський поділився думмками щодо перемоги над Азербайджаном у відборі чемпіонату світу 2026 року.

Слова 32-річного українця наводить Суспільне Спорт.

Вчора, 13 жовтня, Україна обіграла Азербайджан (2:1) у четвертому турі групового етапу кваліфікації ЧС-2026. Після матчу Малиновський розповів про тиск та відповідальність від здобуття необхідного результату та майбутню підготовку до надскладного протистояння з Францією.

"Якби в першому таймі забили другий м'яч, може, забили б і третій-четвертий. Звичайно, є тиск і відповідальність. Може, трохи поспішали, десь хотіли забити швидкий м'яч, другий-третій голи. Може, це і зіграло з нами неприємний жарт. Найголовніше – це перемога. Ісландія зіграла також з Францією 2:2. Не так багато моментів створили, але забили два м'ячі Франції. У футболі все вирішують епізоди.

Треба зробити аналіз помилок і готуватися до фінальних матчів. Бо ми зараз виграли дві гри, але все попереду. Груповий етап – не одна і не дві гри, де виграв або програв. Це довгий шлях, де ми маємо бути сконцентровані та грати до кінця. Все реально у футболі. Треба спочатку готуватися до Франції", – сказав Малиновський.

У матчах проти Ісландії та Азербайджану Руслан відзначився у сумі трьома голами та одним асистом. Він прокоментував те, що це міжнародне вікно стало найрезультативнішим у його кар'єрі.

"Найуспішніший приїзд у збірну? Якщо такі цифри голів та асистів, напевно, так. Але не хочеться літати ніде, бо ще є дві гри, в яких це буде неважливим – ще треба набирати щонайменше два очки".

Після чотирьох турів групового етапу відбору ЧС-2026 Україна посідає друге місце квартету D, заробивши 7 очок. У наступному турі підопічні Серігя Реброва зустрінуться зі збірною Франції. Ця гра відбудеться 13 листопада.

Раніше Сергій Ребров розповів, що гравець збірної України зазнав травми у матчі проти Азербайджану.