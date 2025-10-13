Шукаю, кого відп**дити: нардеп і Олімпійський чемпіон спровокував хвилю хейту своїм постом у соцмережах

Народний депутат та чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк викликав бурхливу реакцію в соцмережах після публікації жартівливого знімка.

На своїй сторінці у Facebook спортсмен опублікував фото в гігантських боксерських рукавичках золотистого кольору, супроводивши його підписом:

"Шукаю, кого відп**дити".

Попри іронічний тон, більшість коментаторів не оцінила гумору нардепа – під постом уже майже дві сотні реакцій, серед яких чимало критики. Дехто дорікнув Беленюку за недоречність висловлювань для політика, інші ж сприйняли фото як спробу розрядити атмосферу та пожартувати.

Нагадаємо, наразі Жан є народним депутатом 9-го скликання від партії "Слуга народу". У 2022 році борець висунув свою кандидатуру на посаду голови Національного олімпійського комітету, але переміг тоді колишній міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі Жан тріумфально завершив кар’єру, здобувши бронзову медаль у греко-римській боротьбі.

Після повернення в Україну 33-річний борець не потиснув руку голові НОК Вадиму Гутцайту – у них давня історія конфлікту.