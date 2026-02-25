Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Зимові Олімпійські ігри-2026

Вважаю виступ незадовільним, – Беленюк оцінив безмедальний виступ України на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 25 лютого 2026, 13:50
Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк відреагував на безмедальну зимову Олімпіаду-2026 для України.

Про це він розповів в інтерв'ю Tribuna.

Колишній спортсмен запевнив, що відсутність нагород не є позитивним результатом для нашої країни. Адже змагання розраховані на те, що потрібно їхати не за просто заради участі.

Беленюк наголосив на державному фінансуванні спортсменів. Водночас Жан зазначив, що Україна більше орієнтована на літню Олімпіаду, тому не слід чекати від зимових Ігор таких же результатів.

"Коли держава вкладає кошти і всі готуються на результат – то бажано його мати. Тому я вважаю виступ незадовільним. Історично в нас країна більш орієнтована на літні Олімпійські ігри, тому чекати на зимових Олімпіадах таких результатів, як на літніх, нам точно не доводиться", – сказав ексборець.

Беленюк пригадав безмедальні Олімпійські ігри для України, які також були у 2002-му та 2010-му роках. Він зізнався, що перед крайньою Олімпіадою у нього були надії на хоча б одну нагороду.

За словами чемпіона, якби у скарбничці України була хоча б одна медаль, то це вже був би успіх для країни.

"Тобто у нас успіх від незадовільного результату відрізняється наявністю лише однієї медалі. Якби у нас була бодай бронзова медаль – це уже був би достатньо пристойний результат", – відповів Беленюк.

Раніше президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха назвала три причини провального результату спортсменів на Ігразх-2026.

Беленюк: Бубка має чітко висловлювати свою позицію
Жан Беленюк греко-римська боротьба Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

