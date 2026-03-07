Щасливий як дитина: Беленюк показав подарунок від Шевченка

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк поділився приємним моментом зі своїми підписниками.

Спортсмен опублікував у соцмережах фото разом із легендою українського футболу Андрій Шевченко.

На знімках Беленюк тримає футболку Збірна України з футболу з легендарним номером 7, яку для нього підписав Шевченко. Нині володар "Золотого м'яча" очолює Українська асоціація футболу.

"Щасливий як дитина. Легенда світового футболу, володар "Золотого м'яча", президент Федерації футболу України і просто кумир мого дитинства Андрій Шевченко підписав мені футболку збірної України з легендарною "сімкою" і презентував марку з українськими володарями "Золотих м'ячів" – Олегом Блохіним та Ігорем Бєлановим. Залишилось тільки в них ще її підписати", – написав Беленюк.

Раніше Беленюк озвучив розмір стипендій, які втратили Бубка і Клочкова указом президента України Володимира Зеленського.